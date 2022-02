San Valentino: dating online e privacy come proteggersi (Di martedì 8 febbraio 2022) (Milano 8 febbraio 2022) - Milano, 8 febbraio 2022 La quantità di informazioni condivise sul web è in aumento, soprattutto quando si tratta di incontri online – questo perché per trovare l'amore e creare connessioni è indispensabile aprirsi sulla propria vita privata. L'immensa condivisione di informazioni ha fatto sì che alcuni utenti cadessero vittima di trappole digitali come il doxing – ovvero la pratica di cercare e pubblicare online dati personali di altri utenti per scopi malevoli. In vista di San Valentino 2022, Kaspersky segnala un'intensificazione dell'attività di scamming e incoraggia coloro che usano app e siti di dating online a proteggere i loro dati e garantire la loro privacy digitale. L'utilizzo di app di dating è aumentato ampiamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) (Milano 8 febbraio 2022) - Milano, 8 febbraio 2022 La quantità di informazioni condivise sul web è in aumento, soprattutto quando si tratta di incontri– questo perché per trovare l'amore e creare connessioni è indispensabile aprirsi sulla propria vita privata. L'immensa condivisione di informazioni ha fatto sì che alcuni utenti cadessero vittima di trappole digitaliil doxing – ovvero la pratica di cercare e pubblicaredati personali di altri utenti per scopi malevoli. In vista di San2022, Kaspersky segnala un'intensificazione dell'attività di scamming e incoraggia coloro che usano app e siti dia proteggere i loro dati e garantire la lorodigitale. L'utilizzo di app diè aumentato ampiamente ...

