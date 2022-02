San Marino tenta lo ‘scippo’ all’Italia: 6 cantanti potrebbero cambiare stato (Di martedì 8 febbraio 2022) San Marino sceglie il suo rappresentante all’Eurovision, ma è pioggia di critiche: sei candidati sono italiani. Tradimento o idea geniale? L’Eurovision Song Contest si avvicina, e inizia a delinearsi la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 8 febbraio 2022) Sansceglie il suo rappresentante all’Eurovision, ma è pioggia di critiche: sei candidati sono italiani. Tradimento o idea geniale? L’Eurovision Song Contest si avvicina, e inizia a delinearsi la… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

milkygvng : RT @ayellowlamp: romeo e giulietta ma un? concorre per san marino e l’altr? per l’italia all’eurovision - cosa_come : RT @phoenixboy__: I candidati a rappresentare San Marino all’Eurovision - _dreamofhope_ : RT @ventunopiloti: achille lauro che va all’eurovision per conto di san marino con il suo livello impeccabile di inglese - scoppiascopami : RT @fvnzioniamo: giuro quella lista di nomi per san marino talmente surreale che poteva benissimo starci anche tananai e non mi sarei neanc… - urlucon : RT @LRDLofficial: ieri @Pontifex_it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato… -