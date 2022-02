Salvini | “Se qualcuno vuole stare da solo | vincere | o perdere da solo | non obblighiamo nessuno | faccia pure”

(Di martedì 8 febbraio 2022) E’ un’anima in pena Matteo, sente la terra scivolargli sotto i piedi, dopo la clamorosa debacle interna seguita all’elezione ‘flop’ del nuovo Presidente della Repubblica, il leader del Carroccio sa bene che non c’è tempo dae, cercando al tempo stesso di mantenere il suo ruolo all’interno dell’attuale maggioranza di governo, segue una strategia interna per riconquila fiducia e la benevolenza di una Giorgia Meloni a dir poco furiosa. Ed oggi intervenendo ai microfoni di Radio Libertà,ha rimarcato che “Seda, o più probabilmenteda, non, ...

... è perché sul non prevenireci si arricchisce. Al tempo stesso anche demonizzare i vaccini ... Piuttosto è davvero triste vedere così tanti, daal PD, passando per Berlusconi, Renzi etc. ...Il centrodestra è ancora in pezzi dall'elezione del presidente Mattarella.sta cercando di ricucire per quanto possa esserne capace, lo strappo interno. 'Sevuole stare da solo, vincere, o più probabilmente perdere da solo, non obblighiamo nessuno, faccia ...Parlo di un partito repubblicano, ma non sono affezionato ai nomi – l’analisi di Matteo Salvini – La Lega deve dare vita a qualcosa di grande, superando beghe ed egoismi. Se andiamo divisi, come visto ...“Penso a un centrodestra coerente e coordinato, che non vuol dire prendere i primi Mastella e Renzi che trovi, io parlo di partito repubblicano, ma non sono affezionato ai nomi”, ha continuato Salvini ...