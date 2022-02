Sabrina Salerno, lo specchio malandrino mostra tutto: scollatura da urlo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tempo per Sabrina Salerno sembra essere davvero eterno e nonostante anche per lei avanzi l’età le sue foto sono sempre uno spettacolo. Gli anni passano per tutti, ma Sabrina Salerno ha fatto a tutti gli effetti un patto con il diavolo perché è davvero incredibile come a 50 anni riesca ancora a mantenere una bellezza capace di dare diversi giri anche alle ragazze più giovani di lei. Fonte/InstagramQuando la bellezza è pura e meravigliosa a quel punto anche l’avanzamento dell’età e degli anni sembra non essere più importante, perché tanto c’è sempre il modo per dimostrare al mondo quanto si è stupenda in ogni moemento. Sabrina Salerno sembra non aver la minima voglia di invecchiare e anche su un social come Instagram che regala ogni giorno migliaia di foto di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 febbraio 2022) Il tempo persembra essere davvero eterno e nonostante anche per lei avanzi l’età le sue foto sono sempre uno spettacolo. Gli anni passano per tutti, maha fatto a tutti gli effetti un patto con il diavolo perché è davvero incredibile come a 50 anni riesca ancora a mantenere una bellezza capace di dare diversi giri anche alle ragazze più giovani di lei. Fonte/InstagramQuando la bellezza è pura e meravigliosa a quel punto anche l’avanzamento dell’età e degli anni sembra non essere più importante, perché tanto c’è sempre il modo per dire al mondo quanto si è stupenda in ogni moemento.sembra non aver la minima voglia di invecchiare e anche su un social come Instagram che regala ogni giorno migliaia di foto di ...

FlemmingDalum : RT @FlemmingDalum: I am very proud to be in this prominent company: Italo Disco - The Sparkling Sound Of The 80s Michelangelo & Carmelo… - G_Joe2000 : RT @dea_channel: pensieri sotto il sole per la divina Sabrina Salerno ?????????? - G_Joe2000 : RT @dea_channel: la divina Sabrina Salerno emerge dalle acque ?????????????????????? - G_Joe2000 : RT @dea_channel: buon week end con la divina Sabrina Salerno ???????????? - rimfrozt : RT @FlemmingDalum: I am very proud to be in this prominent company: Italo Disco - The Sparkling Sound Of The 80s Michelangelo & Carmelo… -