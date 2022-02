Russia, il 15/2 prima udienza per le nuove accuse contro Navalny (Di martedì 8 febbraio 2022) E' stata fissata per le 10 del mattino del 15 febbraio la prima udienza del caso che vede l'oppositore russo in carcere Alexei Navalny accusato di frode e oltraggio alla corte: lo riporta l'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) E' stata fissata per le 10 del mattino del 15 febbraio ladel caso che vede l'oppositore russo in carcere Alexeiaccusato di frode e oltraggio alla corte: lo riporta l'agenzia ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia prima Ucraina, alta tensione, ma la diplomazia al lavoro ... ha cercato visibilità volando a Kiev e offrendosi nel ruolo di mediatore fra Russia e Ucraina. Erdogan, che intanto vende armi agli ucraini, aspetta quanto prima una visita di Putin ad Ankara. Sono ...

Russia, il 15/2 prima udienza per le nuove accuse contro Navalny E' stata fissata per le 10 del mattino del 15 febbraio la prima udienza del caso che vede l'oppositore russo in carcere Alexei Navalny accusato di frode e ... non appena ha rimesso piede in Russia dalla ...

Russia, il 15/2 prima udienza per le nuove accuse contro Navalny (ANSA) - MOSCA, 08 FEB - E' stata fissata per le 10 del mattino del 15 febbraio la prima udienza del caso che vede l'oppositore ... non appena ha rimesso piede in Russia dalla Germania, dove era stato ...

