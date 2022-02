“Rrahmani-Jesus insuperabili” | Adani esalta la coppia azzurra

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lele, ex calciatore ed ora opinionista, a Bobo Tv ha parlato delladifensiva del Napoli e del buon calcio espresso fin qui dalla squadra di Luciano Spalletti. L’opinionista infatti, sta apprezzando particolarmente la qualità di gioco dei partenopei ma soprattutto le prestazioni difensive di Rrhamani e Juanche non hanno fatto rimpiangere l’assenza di Koulibaly. NapoliJuanFabian Ruiz: “Juanstrepitosi” “Il Napoli è una delle poche squadre che si difende attaccando, ha una qualità di gioco incredibile. Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale non facendo sentire l’assenza dei tre pilastri, ora con Osimhen può diventare devastante. Poi vorrei sottolineare anche la grandissima stagione di ...

In ogni modo gli azzurri, in assenza del leader difensivo, hanno costruito un autentico fortino grazie alla crescita die Juan, diventati nel frattempo qualcosa in più di due semplici ...Allenatore: Zanetti NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina 6.5, Di Lorenzo 6,6, Juan6.5, Mario Rui 6, Lobotka 7, Fabian Ruiz 6, Politano 6.5 (dal 33 st Elmas 6), Zielinski 6 (dal 44 st ...Poi vorrei sottolineare anche la grandissima stagione di Rrahmani che non giocava mai con Gattuso e con Juan Jesus forma una coppia quasi insuperabile. Juan Jesus aveva smesso”.Chi sta uscendo vincitore assoluto è Cristiano Guntoli. Il Direttore Sportivo era stato massacrato per gli acquisti dei vari: Rrahmani, Lobotka, Petagna e dello stesso Juan Jesus. Luciano Spalletti li ...