Roma, Tiago Pinto: «Zaniolo? Dobbiamo tutelarlo, è il patrimonio del calcio italiano» (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, Tiago Pinto dichiara: «Nicolò è un bambino d’oro, è un patrimonio della società e del calcio italiano» Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Le parole del diesse gialloroso: Tiago Pinto – «Zaniolo è un patrimonio della Roma e del calcio italiano, deve essere tutelato. Se guardiamo i suoi numeri non sembra sia un attaccante, ma un difensore centrale. Il nostro mestiere è lavorare con lui tutto il giorno, il nostro mestiere è tutelarlo, ma deve farlo anche il calcio italiano. Lui è un bambino d’oro e tutti quelli che sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022)dichiara: «Nicolò è un bambino d’oro, è undella società e delha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Le parole del diesse gialloroso:– «è undellae del, deve essere tutelato. Se guardiamo i suoi numeri non sembra sia un attaccante, ma un difensore centrale. Il nostro mestiere è lavorare con lui tutto il giorno, il nostro mestiere è, ma deve farlo anche il. Lui è un bambino d’oro e tutti quelli che sono ...

