Roma Presta 4mila euro a un’operaia | poi fa lievitare la somma | arrestato giovane usuraio

(Di martedì 8 febbraio 2022)– I Carabinieri della Compagnia diCasilina hannoun 29enneno, già con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, perché gravemente indiziato per i reati di usura ed estorsione, con l’aggravante di aver commesso il reato in danno di persone che si trovano in stato di bisogno. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Operativo e della Stazione CC diCentocelle, sono state avviate nel mese di maggio dello scorso anno a seguito della denuncia presentata dal marito della vittima,di originine la quale, a causa di difficoltà economiche, nel mese di dicembre del 2020 si era rivolta all’indagato per ottenere un ...

ROMA – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri Roma Casilina hanno arrestato un 29enne romano, già con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere. Le ha prestato dei soldi e chiesto degli interessi stratosferisci ... Ha 29 anni e diversi precedenti il romano arrestato dai carabinieri della Compagnia CC Roma Casilina. E' gravemente indiziato per usura ed estorsione.