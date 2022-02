Roma, la morte di Giggi l’edicolante del Portuense: identificato il ladro (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha perso la vita per aver rincorso il ladro che era entrato nell’edicola di via Portuense. Ma adesso il malvivente che il 3 febbraio era entrato nella rivendita di giornali dove lavorava Luigi Ramacci, il 64enne ex camionista originario di Alghero da tutti conosciuto come Giggi, l’amato giornalaio dell’edicola Terenzi, è stato identificato. Edicolante morto, identificato il ladro Si stratta di un 40enne Romano. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo alto circa 1,70 che entra senza mascherina nell’edicola dove Giggi lavorava saltuariamente, per dare una mano al proprietario nei momenti di bisogno. Dai filmati si vedrebbe il 40enne prendere dei soldi dalla cassa e poi scappare inseguito da Giggi e da un dipendente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha perso la vita per aver rincorso ilche era entrato nell’edicola di via. Ma adesso il malvivente che il 3 febbraio era entrato nella rivendita di giornali dove lavorava Luigi Ramacci, il 64enne ex camionista originario di Alghero da tutti conosciuto come, l’amato giornalaio dell’edicola Terenzi, è stato. Edicolante morto,ilSi stratta di un 40enneno. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo alto circa 1,70 che entra senza mascherina nell’edicola dovelavorava saltuariamente, per dare una mano al proprietario nei momenti di bisogno. Dai filmati si vedrebbe il 40enne prendere dei soldi dalla cassa e poi scappare inseguito dae da un dipendente ...

