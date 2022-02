Roma: Giudice Sportivo su Zaniolo, squalifica di due giornate (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Notizie non molto positive per i tifosi Romanisti, Zaniolo squalificato per diverse partite importanti di Serie A. Il giocatore giallorosso non ha ricevuto alcuno sconto dopo le parole di Mourinho… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Notizie non molto positive per i tifosinisti,to per diverse partite importanti di Serie A. Il giocatore giallorosso non ha ricevuto alcuno sconto dopo le parole di Mourinho…

Advertising

zazoomblog : Roma: Giudice Sportivo su Zaniolo squalifica di due giornate - #Roma: #Giudice #Sportivo #Zaniolo - Alessandrobarix : RT @metaanto: Prof.ordinario di diritto dell' Unione Europea alla Sapienza di Roma, ex magistrato, Augusto Sinagra fa convocare Brusaferr… - arwen0506 : RT @metaanto: Prof.ordinario di diritto dell' Unione Europea alla Sapienza di Roma, ex magistrato, Augusto Sinagra fa convocare Brusaferr… - Marc852835993 : RT @metaanto: Prof.ordinario di diritto dell' Unione Europea alla Sapienza di Roma, ex magistrato, Augusto Sinagra fa convocare Brusaferr… - Marisab79879802 : RT @metaanto: Prof.ordinario di diritto dell' Unione Europea alla Sapienza di Roma, ex magistrato, Augusto Sinagra fa convocare Brusaferr… -