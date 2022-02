Roma | dramma della malasanità | donna muore dopo 10 ore di attesa al pronto soccorso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ha atteso per 10 ore che le facessero la Tac, ma quando finalmente ha ricevuto le cure era ormai troppo tardi.così,ore di atroci dolori, Rossana Alessandroni, 67 anni e madre di due figli. La famiglia, ora, vuole giustizia ed è intenzionata a denunciare l’ospedale. La tragedia è avvenuta la mattina presto di giovedì 3 febbraio,che per molte ore laha atteso in. La famiglia non ha avuto modo di acquisire la cartella clinica, perciò l’odisseapoveraè ricostruita attraverso messaggi e telefonate. “Al Vannini l’hanno tenuta dieci ore su una lettiga inindi farle una Tac. Mentre lei si contorceva dai dolori. Se fossero intervenuti ...