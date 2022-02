Roma | con palo segnaletica spacca vetro pattuglia carabinieri | ghanese arrestato**

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un'auto dideidella Stazione Roma San Lorenzo, in transito su via di Porta San Lorenzo, a Roma, è stata colpita questa mattina sul parabrezza, con undellastradale, da un uomo del Ghana che aveva già danneggiato 23 auto in sosta. Ihanno arrestato la marcia, lo hanno disarmato e bloccato. Un Carabiniere è rimasto contuso. L'uomo è stato portato via daiche hanno dovuto richiedere l'intervento del 118 per contenerne lo stato di agitazione. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale.