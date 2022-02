Roma, ‘abbatte’ venti scooter alla Balduina e scappa: caccia al vandalo (FOTO) (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha scaraventato a terra una ventina di scooter, poi, non contento, ha indirizzato la sua furia verso le auto parcheggiate, danneggiando i tergicristalli di alcune vetture. E’ successo questa sera a Roma, in zona Balduina, intorno . Il vandalo ha colpito in via Attilio Friggeri: nel giro di pochi minuti il marciapiede era pieno di scooter “abbattuti”, con parabrezza e fanali rotti, mentre alcune auto, tra cui una fiammante Bmw, avevano specchietti retrovisori e tergicristalli piegati o rotti. Vandalizza scooter e auto alla Balduina, poi fugge La scena è stata vista da alcuni passanti che hanno avvisato il NUE 112. “Correte, c’è un matto che sta danneggiando auto e scooter”, hanno detto i residenti agli operatori. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha scaraventato a terra unana di, poi, non contento, ha indirizzato la sua furia verso le auto parcheggiate, danneggiando i tergicristalli di alcune vetture. E’ successo questa sera a, in zona, intorno . Ilha colpito in via Attilio Friggeri: nel giro di pochi minuti il marciapiede era pieno di“abbattuti”, con parabrezza e fanali rotti, mentre alcune auto, tra cui una fiammante Bmw, avevano specchietti retrovisori e tergicristalli piegati o rotti. Vandalizzae auto, poi fugge La scena è stata vista da alcuni passanti che hanno avvisato il NUE 112. “Correte, c’è un matto che sta danneggiando auto e”, hanno detto i residenti agli operatori. Sul ...

