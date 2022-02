Rinnovate le cariche al Faila Ebat | Lucia La Penna prima donna presidente dell’ente di Taranto

(Di martedì 8 febbraio 2022)Lae Franco Dell’Acqua elettie viceBilaterale Agricolo della provincia didenominatoLaè segretaria della FLAI Cgil die componente di segreteria regionale della Flai Puglia e Franco dell’Acqua è direttore della Coldirettie Brindisi. Nei giorni scorsi il comitato esecutivo, composto dai direttori e segretari di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, FLAICGIL, FAICISL e UILAUILha provveduto ad eleggerli in sostituzione di Vito Rubino e Antonio La Fortuna dimissionari per scadenza di mandato e nell’ottica della rotazione di incarichi, così ...

