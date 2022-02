Rifiuti lungo le statali bergamasche, la Lega all’Anas: “Servono telecamere e fototrappole” (Di martedì 8 febbraio 2022) L’abbandono dei Rifiuti a bordo strada, come hanno denunciato di recente i sindaci di Mapello e Bonate Sotto, è diventato una costante sul loro territorio. Con la presenza di cumuli di ogni tipo di spazzatura in più punti lungo l’asse interurbano. Gli stessi sindaci, hanno detto di aver inoltrato solleciti all’Anas perché fossero effettuate delle operazioni di pulizia. “Ottenendo però risposte insoddisfacenti – sottolineano i parlamentari della Lega Simona Pergreffi e Daniele Belotti -. Abbiamo inviato una richiesta all’Anas affinché preveda, anche per altri tratti di statali in Bergamasca in cui si verifica maggiormente l’abbandono di Rifiuti, in accordo con le locali amministrazioni comunali, l’installazione di fototrappole o ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) L’abbandono deia bordo strada, come hanno denunciato di recente i sindaci di Mapello e Bonate Sotto, è diventato una costante sul loro territorio. Con la presenza di cumuli di ogni tipo di spazzatura in più puntil’asse interurbano. Gli stessi sindaci, hanno detto di aver inoltrato sollecitiperché fossero effettuate delle operazioni di pulizia. “Ottenendo però risposte insoddisfacenti – sottolineano i parlamentari dellaSimona Pergreffi e Daniele Belotti -. Abbiamo inviato una richiestaaffinché preveda, anche per altri tratti diin Bergamasca in cui si verifica maggiormente l’abbandono di, in accordo con le locali amministrazioni comunali, l’installazione dio ...

