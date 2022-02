(Di martedì 8 febbraio 2022)provabileper un breve periodo di tempo. Inoltre, se giocate su PlayStation, potete scaricarlo già da ora, ildi sport estremi multigiocatore di Ubisoft,a brevenel corso del prossimo weekend. Il periodo di prova avrà inizio il 10 febbraio alle ore 20:00 e durerà fino al 14 per le piattaforme PlayStation e Xbox. I giocatori PC e Stadia non avranno accesso allo stesso “bonus”, sfortunatamente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: il giocoper il weekend e c’è anche uno sconto sul gioco completo per chi ...

Advertising

tuttoteKit : Riders Republic: il titolo sarà giocabile gratis, ecco quando #PC #PS4 #PS5 #RidersRepublic #Ubisoft #XboxOne… - GamingToday4 : Riders Republic tra le offerte a tempo di Amazon - IGNitalia : Ubisoft vuole mostrare i miglioramenti apportati a #RidersRepublic: arriva una nuova prova gratuita su console, men… - UbisoftItalia : @Prada Linea Rossa entra in grande stile nella Repubblica! Scopri attrezzature ed outfit personalizzati e partecip… - Nextplayer_it : Riders Republic è disponibile gratuitamente dal 10 al 14 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Riders Republic

Stiamo parlando di, il videogioco fuori di testa dedicato agli appassionati degli sport invernali : per un periodo limitato avrete dunque la possibilità di buttarvi letteralmente in ...Ubisoft ha annunciato oggi chesarà disponibile gratuitamente dal 10 al 14 febbraio su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, con precaricamento disponibile in questo istante su tutte le console. Inoltre, lo studio ...Playstation ha appena annunciato che sta per regalare un nuovo gioco a tutti coloro che hanno una PS4 o una PS5. Ecco i dettagli.Riders Republic è il titolo sportivo di punta di Ubisoft, che propone un gameplay molto simile ai Forza Horizon di Playground Games e Microsoft ma che lascia il puro automobilismo per trovare la ...