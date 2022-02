Ricette per San Valentino: bavarese alla liquerizia con namelaka (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo Chef Valerio Braschi e WMF celebrano la festa degli innamorati con una ricetta inedita a base di rose OMEGNA (VB) – A San Valentino fiori e cena a lume di candela sono immancabili per le coppie di innamorati. In aiuto dei più romantici, quest’anno, lo chef e Valerio Braschi e WMF, brand tedesco leader di prodotti high-end in acciaio per la cucina, hanno ideato un’originale ricetta che combina i piaceri del palato, con note contrastanti dal sapore asiatico, e la poesia dei fiori che regalano al piatto la dolcezza tipica della festa degli innamorati. Lo chef del ristorante 1978 di Roma, entrato quest’anno nella prestigiosa guida Michelin, e il più giovane vincitore della storia di Masterchef, ha creato, in occasione della festa più dolce dell’anno, una bavarese alla liquirizia con namelaka – una crema densa di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) Lo Chef Valerio Braschi e WMF celebrano la festa degli innamorati con una ricetta inedita a base di rose OMEGNA (VB) – A Sanfiori e cena a lume di candela sono immancabili per le coppie di innamorati. In aiuto dei più romantici, quest’anno, lo chef e Valerio Braschi e WMF, brand tedesco leader di prodotti high-end in acciaio per la cucina, hanno ideato un’originale ricetta che combina i piaceri del palato, con note contrastanti dal sapore asiatico, e la poesia dei fiori che regalano al piatto la dolcezza tipica della festa degli innamorati. Lo chef del ristorante 1978 di Roma, entrato quest’anno nella prestigiosa guida Michelin, e il più giovane vincitore della storia di Masterchef, ha creato, in occasione della festa più dolce dell’anno, unaliquirizia con– una crema densa di ...

