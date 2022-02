Riapertura stadi: da marzo torna il 75% della capienza all’aperto (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ arrivata la comunicazione che lo sport attendeva. Dal 1 marzo si riapre al 75% della capienza negli impianti all’aperto e il 60% al chiuso. Ci sta lavorando il Governo, insieme alla Federcalcio e al Coni. L’obiettivo è riaprire al totale della presenza degli spettatori ad aprile. I dati dei contagi da Covid scendono e anche da metà febbraio sarà possibile togliere la mascherina all’aperto per i cittadini e proprio ad aprile sembra, anche al chiuso. Quindi le cose potrebbero cambiare in meglio, anche per lo sport. Sarà graduale la Riapertura, come sta avvenendo negli scorsi mesi prima della variante Omicron. Il Ministero della Salute sta valutando insieme al Sottosegretario allo Sport. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ arrivata la comunicazione che lo sport attendeva. Dal 1si riapre al 75%negli impiantie il 60% al chiuso. Ci sta lavorando il Governo, insieme alla Federcalcio e al Coni. L’obiettivo è riaprire al totalepresenza degli spettatori ad aprile. I dati dei contagi da Covid scendono e anche da metà febbraio sarà possibile togliere la mascherinaper i cittadini e proprio ad aprile sembra, anche al chiuso. Quindi le cose potrebbero cambiare in meglio, anche per lo sport. Sarà graduale la, come sta avvenendo negli scorsi mesi primavariante Omicron. Il MinisteroSalute sta valutando insieme al Sottosegretario allo Sport. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ...

