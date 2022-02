Renzo Rosso: buoni pasto a chi si vaccina (Di martedì 8 febbraio 2022) Renzo Rosso, co-fondatore di Diesel, cerca di incentivare la campagna vaccinale anti-Covid regalando buoni pasto, attraverso la sua fondazione Otb. L’imprenditore è pronto a dare 50 euro in buoni spesa a tutti coloro che faranno la prima dose di vaccino e 10 euro a chi farà la seconda e la terza dose. Lo stilista e dirigente sportivo commenta così la sua iniziativa: «È un modo per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale. In particolare, vorremmo raggiungere e smuovere i titubanti, coloro che ancora non si sono immunizzati. La pandemia non è ancora finita ed è importante che tutti si vaccinino». I beneficiari dei buoni potranno utilizzarli per l’acquisto di generi alimentari, artigianali e a filiera corta, del marchio Cortilia. Chi ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022), co-fondatore di Diesel, cerca di incentivare la campagnale anti-Covid regalando, attraverso la sua fondazione Otb. L’imprenditore è pronto a dare 50 euro inspesa a tutti coloro che faranno la prima dose di vaccino e 10 euro a chi farà la seconda e la terza dose. Lo stilista e dirigente sportivo commenta così la sua iniziativa: «È un modo per dare un nuovo impulso alla campagnale. In particolare, vorremmo raggiungere e smuovere i titubanti, coloro che ancora non si sono immunizzati. La pandemia non è ancora finita ed è importante che tutti si vaccinino». I beneficiari deipotranno utilizzarli per l’acquisto di generi alimentari, artigianali e a filiera corta, del marchio Cortilia. Chi ...

