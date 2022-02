Regolamento Inter-Roma: cosa succede in caso di pareggio quarti Coppa Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Regolamento di Inter-Roma: ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. La sfida è secca a eliminazione diretta e si gioca in casa dei nerazzurri in virtù della miglior posizione nello scorso campionato rispetto ai giallorossi. Per il resto, nessun vantaggio per una o per l’altra: in caso di parità al termine dei 90? regolamentari, si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se la parità dovesse persistere, via libera a calci di rigore per stabilire la vincitrice nonché prima semifinalista. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildi: eccoindinel match valido per idi finale di2021/2022. La sfida è secca a eliminazione diretta e si gioca in casa dei nerazzurri in virtù della miglior posizione nello scorso campionato rispetto ai giallorossi. Per il resto, nessun vantaggio per una o per l’altra: indi parità al termine dei 90? regolamentari, si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se la parità dovesse persistere, via libera a calci di rigore per stabilire la vincitrice nonché prima semifinalista. SportFace.

