Referendum cannabis | il 15 la parola alla Consulta

Advertising

Piu_Europa : ??AI REFERENDUM VOTA #TUTTISI?? SI a #CANNABISLEGALE SI a #EUTANASIALEGALE SI a #GIUSTIZIAGIUSTA ?Nasce il comitato… - bendellavedova : SI a #cannabislegale SI a #eutanasialegale SI a una #giustiziagiusta Domani nasce il comitato di @Piu_Europa… - elio_vito : Il discorso sulle alleanze deve essere posticipato. Prima c’è da stabilire che cosa deve essere @forza_italia. Se F… - LeonardDicirene : RT @Blowjoint: Le leggi su eutanasia e Cannabis che sarebbero soggette a referendum sono l'una del 1930, l'altra del 1990. La prima seguì d… - stefanoferrini : RT @Piu_Europa: ??AI REFERENDUM VOTA #TUTTISI?? SI a #CANNABISLEGALE SI a #EUTANASIALEGALE SI a #GIUSTIZIAGIUSTA ?Nasce il comitato referend… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum cannabis

Il Manifesto

...della canapa legale In attesa di una possibile svolta sul piano normativo (tra una settimana la Corte Costituzionale si pronuncerà sull'ammissibilità delper legalizzazione della...... è in attesa molto democristiana, il suo attendismo si vede in ogni mossa, suldella giustizia e dellae soprattutto le elezioni amministrative, che per il M5S saranno un bagno di ...Le attuali dimensioni del settore della canapa legale In attesa di una possibile svolta sul piano normativo (tra una settimana la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’ammissibilità del referendum ...Hanno aderito 24 .... Riunire tutte le realtà favorevoli ai referendum, ha spiegato Miriam Abate, presidente della Cellula Coscioni Torino - ha lo scopo di mandare un chiaro messaggio politico alle is ...