Ravanusa | le agenzie funebri chiedono 10mila euro a vittima Il sindaco | «Deprecabile | pagherà il Comune»

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sarà ildia farsi carico delle spese dei funerali solenni delle vittime dell’esplosione dell’11 dicembre scorso, costata la vita a nove persone, dieci con Samuele, il bimbo che sarebbe dovuto nascere qualche giorno dopo la tragedia. L’Amministrazione, guidata dalCarmelo D’Angelo, ha impegnato la somma di 45milasul bilancio comunale quale contributo ai familiari, che nei giorni scorsi si sono visti recapitare un conto diper le esequie. Una richiesta che il primo cittadino non ha esitato a definire «inopportuna e», oltre che «incresciosa e spiacevole». Intanto, procedono anche i progetti per la realizzazione di un parco della memoria e la costruzione degli alloggi per i quasi 50 i nuclei familiari, 130 persone in ...