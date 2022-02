“Qui”, alla scoperta del nuovo EP di Yuman: la tracklist (Di martedì 8 febbraio 2022) Disponibile dall’11 febbraio per Leave Music in licenza Polydor / Universal Music il nuovo lavoro discografico di Yuman “Qui” è il nuovo EP di Yuman in uscita l’11 febbraio, per Leave Music in licenza Polydor / Universal Music, dopo la partecipazione tra i Big di Sanremo 2022 con il brano “Ora e qui” e vincitore del Premio Jannacci per “un’interpretazione, definita dalla giuria, solida, e che saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano in gara al Festival”. Yuman riparte da Qui. Il suo nuovo lavoro discografico conferma le impressioni delle release precedenti, dimostrando grande capacità nel saper maneggiare il nu soul, alla pari della nuova wave internazionale: dagli echi di gospel moderno di Wild Eyes al funky soul contemporaneo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 8 febbraio 2022) Disponibile dall’11 febbraio per Leave Music in licenza Polydor / Universal Music illavoro discografico di“Qui” è ilEP diin uscita l’11 febbraio, per Leave Music in licenza Polydor / Universal Music, dopo la partecipazione tra i Big di Sanremo 2022 con il brano “Ora e qui” e vincitore del Premio Jannacci per “un’interpretazione, definita dgiuria, solida, e che saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano in gara al Festival”.riparte da Qui. Il suolavoro discografico conferma le impressioni delle release precedenti, dimostrando grande capacità nel saper maneggiare il nu soul,pari della nuova wave internazionale: dagli echi di gospel moderno di Wild Eyes al funky soul contemporaneo ...

