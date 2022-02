Quell’imbarazzo che lega Francesco ad Agostino d’Ippona (Di martedì 8 febbraio 2022) Il papa intervistato da Fazio ha saputo ancora sbalordire. In collegamento video da Casa Santa Marta, in Vaticano, dove risiede, Francesco ha offerto quasi una sintesi del suo magistero, a beneficio degli spettatori. Tra i temi trattati ne spicca particolarmente uno: quello inerente al mistero della sofferenza. La risposta data da Francesco al conduttore, a riguardo, è netta: “Se mi chiedete perché, non so rispondere”. Ma il papa non è il primo, né l’unico, né forse nemmeno l’ultimo a rispondere così. Il problema del Male ha sempre occupato la riflessione di Agostino d’Ippona. Fu esso che lo indusse ad accettare, a 19 anni, sia pure provvisoriamente, la soluzione manichea. Tornato alla fede cattolica, e riconosciuta per giusta la soluzione cristiana, gli toccò in sorte di occuparsene per tutta la vita ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Il papa intervistato da Fazio ha saputo ancora sbalordire. In colmento video da Casa Santa Marta, in Vaticano, dove risiede,ha offerto quasi una sintesi del suo magistero, a beneficio degli spettatori. Tra i temi trattati ne spicca particolarmente uno: quello inerente al mistero della sofferenza. La risposta data daal conduttore, a riguardo, è netta: “Se mi chiedete perché, non so rispondere”. Ma il papa non è il primo, né l’unico, né forse nemmeno l’ultimo a rispondere così. Il problema del Male ha sempre occupato la riflessione di. Fu esso che lo indusse ad accettare, a 19 anni, sia pure provvisoriamente, la soluzione manichea. Tornato alla fede cattolica, e riconosciuta per giusta la soluzione cristiana, gli toccò in sorte di occuparsene per tutta la vita ...

