Quella strana pretesa avvocatesca di costruire la giustizia (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è in alcuni giuristi la pretesa, e in alcuni magistrati la concessione, che gli avvocati in qualche modo “partecipino” alla giustizia da rendere in aula. pretesa e concessione riposanti sull’idea, cioè, che l’avvocato contribuisca, e debba contribuire, a scrivere la giustizia di cui è destinatario il proprio assistito. È un’idea profondamente sbagliata e dannosissima. L’avvocato deve difendere il proprio assistito perché questi è accusato, non perché è accusato malamente o infondatamente: e, in Quella difesa, l’avvocato non deve in nessun modo lavorare con, ma in ogni modo contro, chi eleva l’accusa. Il magistrato, per il sol fatto di essere impancato ad accusare e giudicare, è, o almeno dovrebbe essere considerato, un avversario dell’avvocato: necessario, da rispettare, ma avversario. E che non ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è in alcuni giuristi la, e in alcuni magistrati la concessione, che gli avvocati in qualche modo “partecipino” allada rendere in aula.e concessione riposanti sull’idea, cioè, che l’avvocato contribuisca, e debba contribuire, a scrivere ladi cui è destinatario il proprio assistito. È un’idea profondamente sbagliata e dannosissima. L’avvocato deve difendere il proprio assistito perché questi è accusato, non perché è accusato malamente o infondatamente: e, indifesa, l’avvocato non deve in nessun modo lavorare con, ma in ogni modo contro, chi eleva l’accusa. Il magistrato, per il sol fatto di essere impancato ad accusare e giudicare, è, o almeno dovrebbe essere considerato, un avversario dell’avvocato: necessario, da rispettare, ma avversario. E che non ...

