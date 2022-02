“Quanti imbroglioni antirazzisti”. Il pioniere della sinistra afroamericana

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Politologo (è emerito all’UniversitàPennsylvania), storico militante per i diritti civili quando il razzismo era una cosa seria e si finiva impiccati agli alberi, Adolph Reed oggi sembra impegnato a reclutare nemici a. Almeno a leggere un lungo ritratto che gli dedica il New Yorker. Definisce Barack Obama un “vacuo opportunista”, molti militanti e studiosicome “poco più che” e deride l’idea che un Oscar in più ad attori di colore sia “una vittoria per il movimento per i diritti civili e non solo per l’attrice e il suo agente”. Il divorzio si è consumato quando Reed scrisse un articolo, poco dopo l’assassinio di George Floyd, in cui sosteneva che “il fervore antirazzista sta offuscando il giudizio politico dei progressisti. Fu respinto dal New York Times”. Alla fine Reed l’ha ...