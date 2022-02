Putin ritira le truppe dalla Bielorussia? Macron ottimista

Leggi su formiche

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lunedì a Mosca, martedì a Kiev. Il presidente francese Emmanuelpare aver convinto Russia e Ucraina a sedere attorno a un tavolo nel Formato Normandia (che coinvolge anche la Germania). Ma tra scampi, zuppa di pesce, storione, cervo e vini da una tenuta sul Mar Nero che secondo l’attivista Alexei Navalny fa parte di un maestro complesso costruito per Vladimirsembra potrebbe aver strappato all’omologo russo due promesse forse ancor più importanti: Mosca ritirerà sue ledopo l’esercitazione “Risolutezza alleata 2022”, in programma dal 10 al 20 febbraio, e non intraprenderà nuove “iniziative militari”. È quanto ha spiegato l’inquilino dell’Eliseo a margine della conferenza stampa e confermato dai funzionari francesi al Financial Times. La ...