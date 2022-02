Puglia, maltempo: allerta per vento con rinforzi di burrasca e mareggiate fino a sera Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 15 per nove ore. Si fa riferimento a “venti: localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, in attenuazione dalla sera. mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento con rinforzi di burrasca e mareggiate fino a sera <small class="subtitle">Protezione civile, ... Leggi su noinotizie (Di martedì 8 febbraio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 15 per nove ore. Si fa riferimento a “venti: localmente forti settentrionali, condi, in attenuazione dallalungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolopercondi , ...

