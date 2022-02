Psg, Verratti: “Nelle prime stagioni qui non riuscivo a dormire per i troppi dolori per gli infortuni” (Di martedì 8 febbraio 2022) Marco Verratti ha rilasciato una interessantissima intervista a L’Equipe, dove si è preso anche la prima pagina odierna del noto quotidiano francese. Ecco le parole del centrocampista del italiano del Paris Saint-Germain: “Ho iniziato con i professionisti, a Pescara, quando avevo 14 anni. Lavoravo insieme ai ragazzi di 30 anni. Non ero pronto fisicamente. Ero ancora più piccolo di adesso, ma facevo gli stessi esercizi di adesso. Il mio corpo ne ha sofferto nel tempo. Nelle prime tre stagioni al Psg avevo problemi anche a dormire, perché sentivo dolore ovunque. In questi tre anni ho giocato, a volte anche sotto antinfiammatori, fino a quando è arrivato il momento della prima operazione. Adesso sto bene anche se vorrei ci divertissimo di più. A volte, quando vedo che restano solo cinque, sei o sette ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Marcoha rilasciato una interessantissima intervista a L’Equipe, dove si è preso anche la prima pagina odierna del noto quotidiano francese. Ecco le parole del centrocampista del italiano del Paris Saint-Germain: “Ho iniziato con i professionisti, a Pescara, quando avevo 14 anni. Lavoravo insieme ai ragazzi di 30 anni. Non ero pronto fisicamente. Ero ancora più piccolo di adesso, ma facevo gli stessi esercizi di adesso. Il mio corpo ne ha sofferto nel tempo.treal Psg avevo problemi anche a, perché sentivo dolore ovunque. In questi tre anni ho giocato, a volte anche sotto antinfiammatori, fino a quando è arrivato il momento della prima operazione. Adesso sto bene anche se vorrei ci divertissimo di più. A volte, quando vedo che restano solo cinque, sei o sette ...

