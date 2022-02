Prima di tutto l’azienda. La Spagna punta sulle storture del capitalismo per vincere l’Oscar (Di martedì 8 febbraio 2022) Sembra una commedia di Virzì questo “Il capo perfetto” diretto e sceneggiato da Fernando León de Aranoa, film che rappresenta la Spagna nella corsa agli Oscar 2022. Julio Blanco (Javier Bardem) è il proprietario di una fabbrica di bilance industriali nella rampante provincia spagnola. È un piccolo Cavaliere iberico che governa la sua attività con il piglio del buon padre di famiglia che tiene anche alle vite private dei suoi dipendenti-amici. Ma già dai primi fotogrammi due realtà fanno a cazzotti: la lotta di un contabile licenziato – “per un taglio necessario” – e la vulgata che Julio si racconta con l’adesione dei suoi sottoposti. In fabbrica c’è attesa perché deve arrivare una Commissione provinciale che accorda un premio per l’eccellenza imprenditoriale stura alla concessione di finanziamenti. Ma proprio il responsabile della produzione Miralles (Manolo Solo) è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Sembra una commedia di Virzì questo “Il capo perfetto” diretto e sceneggiato da Fernando León de Aranoa, film che rappresenta lanella corsa agli Oscar 2022. Julio Blanco (Javier Bardem) è il proprietario di una fabbrica di bilance industriali nella rampante provincia spagnola. È un piccolo Cavaliere iberico che governa la sua attività con il piglio del buon padre di famiglia che tiene anche alle vite private dei suoi dipendenti-amici. Ma già dai primi fotogrammi due realtà fanno a cazzotti: la lotta di un contabile licenziato – “per un taglio necessario” – e la vulgata che Julio si racconta con l’adesione dei suoi sottoposti. In fabbrica c’è attesa perché deve arrivare una Commissione provinciale che accorda un premio per l’eccellenza imprenditoriale stura alla concessione di finanziamenti. Ma proprio il responsabile della produzione Miralles (Manolo Solo) è ...

