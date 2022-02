Preoccupazione nel calcio, gravissimo incidente per Carlo Cherubini: l’ex Fiorentina è in gravi condizioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono ore di Preoccupazione nel mondo del calcio, l’ex calciatore della Fiorentina Carlo Cherubini è stato vittima di un bruttissimo incidente. Nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie, le prime esperienze sono state con Ascoli, Avezzano, Teramo, Gela, Fano, Siena, Puteolana e Salernitana. La svolta della carriera arriva con il trasferimento alla Fiorentina. Chiude la carriera con Vicenza, Ternana, Ravenna, Perugia e Portogruaro. E’ stato vittima di un brutto incidente, domenica stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli. Come riporta il ‘Corriere di Bologna’ lo scontro ha provocato ferite serie ad entrambi, in particolare per l’ex calciatore che avrebbe riportato un trauma facciale. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono ore dinel mondo delcalciatore dellaè stato vittima di un bruttissimo. Nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie, le prime esperienze sono state con Ascoli, Avezzano, Teramo, Gela, Fano, Siena, Puteolana e Salernitana. La svolta della carriera arriva con il trasferimento alla. Chiude la carriera con Vicenza, Ternana, Ravenna, Perugia e Portogruaro. E’ stato vittima di un brutto, domenica stava tornando a Roma con la moglie Valentina Scarchilli. Come riporta il ‘Corriere di Bologna’ lo scontro ha provocato ferite serie ad entrambi, in particolare percalciatore che avrebbe riportato un trauma facciale. La ...

