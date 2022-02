Portimao | iniziata l' avventura di Petrucci targata Motoamerica - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portimao iniziata

Motosprint.it

Una nuova vitaufficialmente oggi a, con il primo test in sella alla Ducati Panigale V4 in configurazione Motoamerica. Nuova esperienza, nuove gomme Una configurazione che non ...Per la prima volta da quando la F1 vive l'era turbo - ibridanel 2014 la Mercedes non ha la certezza di festeggiare ad Abu Dhabi la conquista del ...avvenuto all'alba del campionato a...Una nuova vita iniziata ufficialmente oggi a Portimao, con il primo test in sella alla Ducati Panigale V4 in configurazione Motoamerica. Nuova esperienza, nuove gomme Una configurazione che non ...09:40 (ORARIO PORTOGHESE) - Mancano 20 minuti al semaforo verde dei test SBK di Portimao. Si aprono le serrande dei box e i piloti iniziano ad arrivare in pista. In questa foto le Ducati del team ...