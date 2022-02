Polonia | slitta scadenza vaccino per tutti tranne medici

(Di martedì 8 febbraio 2022) Laha posticipato a tempo indeterminato il termine ultimo del primo marzo previsto per vaccinare contro il coronavirus gli insegnanti, i poliziotti, i soldati ed i pompieri ammettendo che non ...

Laè attualmente nel mezzo della sua quinta ondata di contagi, con 36.000 nuovi casi e quasi 290 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il 57% della popolazione di 38 milioni è pienamente ...... Canada, Germania, Francia, Danimarca, Repubblica Ceca, Regno Unito,, Paesi Bassi e Svezia. ... La Settimana delle Antiprimea marzo Per la prima volta, la Settimana delle Anteprime dei ...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - La Polonia ha posticipato a tempo indeterminato il termine ultimo del primo marzo previsto per vaccinare contro il coronavirus gli insegnanti, i poliziotti, i soldati ed i pomp ...Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al presidente americano di non assumere altre iniziative unilaterali, come l’invio di 3 mila soldati Usa in Polonia ... era previsto a marzo ed è ...