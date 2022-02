Polo trattamento rifiuti a Corleone | Monreale aderisce all’iniziativa

(Di martedì 8 febbraio 2022) Potrebbe sorgere in località Frattina, nel territorio di, un impianto di/riciclo deiurbani provenienti dalla raccolta differenziata. L’amministrazione comunale dista elaborando un progetto da presentare al Ministero della Transizione Ecologica per richiedere il finanziamento per la sua realizzazione. L’impianto avrebbe la capacità di trattare il fabbisogno dell’intero ambito territoriale, costituito da 23 Comuni, totalmente privo di impiantistica sia pubblica che privata utile al fabbisogno di conferimento. Il MITE ha reso disponibili risorse economiche pari a € 450 milioni per la realizzazione di questo tipo di impianti. La realizzazione dell’impianto consentirebbe ai comuni di intercettare e trattare in loco tutta la frazione organica e secca dei...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Polo trattamento

Filodiretto Monreale

... diagnosi precoce e. IL SYMPOSIUM TRASMESSO IN DIRETTA Sabato 12 febbraio, dalle ore 15.attraverso i servizi di assistenza psicologica e sociale e l'accoglienza presso la casa "Il......dei metalli ed aziende che eseguono ildi rifiuti, solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi (come ad esempio Centro Depurazione e A&C). Sotto la lente dei tecnici Arta, anche il...Posso revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto futuro. Trattamento dati * Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline 5p Un'utilitaria classica, ben fatta e dai consumi molto bassi, per chi ...Il progetto è strutturato in modo da ridurre al massimo anche l’impatto emissivo del processo di essiccamento, visto che il polo disporrà anche di un sistema di raccolta, trasporto e trattamento delle ...