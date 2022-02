Pnrr, Napoli prima città italiana al bando sui trasporti (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli prima città italiana nella selezione di un bando Pnrr sui trasporti. Lo rende noto il Comune. In relazione ai progetti Maas (Mobility as a service) – iniziativa promossa dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) – il Comune di Napoli si è classificato al primo posto con 86 punti, seguito da Milano con 85 e Roma con 82. Il progetto prevede lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per creare le piattaforme tecnologiche e 800mila euro per l’ammodernamento tecnologico delle aziende di trasporto. Già nel novembre 2021 la città di Napoli era stata selezionata con Decreto n.16/2021 – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutinella selezione di unsui. Lo rende noto il Comune. In relazione ai progetti Maas (Mobility as a service) – iniziativa promossa dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) – il Comune disi è classificato al primo posto con 86 punti, seguito da Milano con 85 e Roma con 82. Il progetto prevede lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per creare le piattaforme tecnologiche e 800mila euro per l’ammodernamento tecnologico delle aziende di trasporto. Già nel novembre 2021 ladiera stata selezionata con Decreto n.16/2021 – ...

