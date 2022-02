Pnrr, Mastella scrive agli altri sindaci della provincia (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inviato un invito a tutti i sindaci della provincia, dando la sua disponibilità, unitamente ai componenti dell’intera Cabina di Regia, ad ascoltare le loro istanze ed esigenze al fine di ottimizzare e semplificare le complesse procedure tecniche ed amministrative attinenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Il Pnrr – scrive il sindaco Mastella – è l’ultima possibilità per vedere i nostri territori riqualificarsi ed armonizzarsi in base alle tante esigenze che gli stessi richiedono. Lo strumento del Pnrr, in tal senso, ci deve consentire di confrontarci e di elaborare le migliori progettualità possibili per realizzare e consegnare un futuro migliore alle nostre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente, ha inviato un invito a tutti i, dando la sua disponibilità, unitamente ai componenti dell’intera Cabina di Regia, ad ascoltare le loro istanze ed esigenze al fine di ottimizzare e semplificare le complesse procedure tecniche ed amministrative attinenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Ilil sindaco– è l’ultima possibilità per vedere i nostri territori riqualificarsi ed armonizzarsi in base alle tante esigenze che gli stessi richiedono. Lo strumento del, in tal senso, ci deve consentire di confrontarci e di elaborare le migliori progettualità possibili per realizzare e consegnare un futuro migliore alle nostre ...

