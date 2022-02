Pnrr, il governo dei migliori s'impantana sui bandi green Le imprese a Cingolani: "Rischiano di andare deserti" (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora rogne per il governo nella roadmap di messa a terra degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E ancora problemi per i supertecnici chiamati da Mario Draghi a far parte del suo esecutivo proprio con l’obiettivo di imprimere da subito un ritmo di marcia spedito ai progetti del Recovery. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora rogne per ilnella roadmap di messa a terra degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E ancora problemi per i supertecnici chiamati da Mario Draghi a far parte del suo esecutivo proprio con l’obiettivo di imprimere da subito un ritmo di marcia spedito ai progetti del Recovery. Segui su affaritaliani.it

