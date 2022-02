Pnrr al palo, il Campidoglio non sa scrivere i progetti. L’Amministrazione capitolina non ha i tecnici per preparare i bandi. Ne assumerà 270 ma per le opposizioni ormai è tardi (Di martedì 8 febbraio 2022) Si fa presto a dire che col fiume di denaro in arrivo dall’Europa, la ripartenza è già in cassaforte. Eppure le cose potrebbero non essere tanto semplici come emerge dal caso della Capitale che dovrebbe accaparrarsi quasi 1,2 miliardi di euro del Pnrr ma rischia di vederne arrivare meno di quanto preventivato. A mettere a rischio il tesoretto sarebbero i ritardi nella presentazione delle domande per alcuni bandi a causa della carenza di personale in molti uffici del Campidoglio. A dirlo è il sindaco Roberto Gualtieri che ha spiegato di aver “trovato una situazione difficile dal punto di vista delle risorse umane” con “molti uffici sguarniti” che rendono “ancora più impegnativa la sfida della progettazione e della messa a terra delle risorse”. Così col rischio di perdere preziosi bandi, il sindaco sta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) Si fa presto a dire che col fiume di denaro in arrivo dall’Europa, la ripartenza è già in cassaforte. Eppure le cose potrebbero non essere tanto semplici come emerge dal caso della Capitale che dovrebbe accaparrarsi quasi 1,2 miliardi di euro delma rischia di vederne arrivare meno di quanto preventivato. A mettere a rischio il tesoretto sarebbero i rinella presentazione delle domande per alcunia causa della carenza di personale in molti uffici del. A dirlo è il sindaco Roberto Gualtieri che ha spiegato di aver “trovato una situazione difficile dal punto di vista delle risorse umane” con “molti uffici sguarniti” che rendono “ancora più impegnativa la sfida della progettazione e della messa a terra delle risorse”. Così col rischio di perdere preziosi, il sindaco sta ...

