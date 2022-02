Plusvalenze Inter | la Guardia di Finanza nella sede della Covisoc per 62 operazioni sospette

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un’altra perquisizionedisull’inchiesta delleche riguarda l’. Secondo quanto riporta l’Ansa il nucleo di polizia economico finanziariadidi Milano si è recato presso gli ufficiFedercalcio a Roma in Via Allegri per l’inchiesta sulleche riguardano il club nerazzurro. Ladiha acquisito la relazione su 62tra il 2019 e il 2021 con riferimento a trattative sul trasferimento di calciatori. Il provvedimento è una conseguenza del blitz avvenuto il 21 ...