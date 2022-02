Plusvalenze Inter | la Guardia di Finanza nella sede della Covisoc | acquisiti documenti su 62 operazioni | ci sono anche quelle di Juve e Napoli

Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - sportface2016 : +++Plusvalenze, Gdf acquisisce documenti dalla Covisoc: 62 operazioni sospette che riguardano giovani giocatori di… - marcoconterio : ?? La Guardia di Finanza negli uffici Covisoc nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze dell #Inter. Acquisita r… - lupazzottu : RT @LeonettiFrank: Plusvalenze Inter, la Guardia di Finanza nella sede della Covisoc: acquisiti documenti su 62 operazioni di calciomercato… - GabriTassinari : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Plusvalenze Inter

La Gazzetta dello Sport

Nell'ambito dell'inchiesta del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri sulle presunteillecite realizzate dall', il nucleo di polizia ...... ndr - nell'ambito dell'inchiesta sulledi diversi club di A, realizzate grazie alla ... avvenuta tra il 2019 e il 2021 e relative al trasferimento di giocatori di squadre come, ..."Vendere il Napoli porterebbe a lui una plusvalenza mostruosa. Ha preso una società pagando ... Avrebbe competitor come Inter, Milan, Juventus, Roma, che sono nelle mani di multinazionali o fondi ...Nell'inchiesta si è partiti scavando su una decina di operazioni messe a bilancio dall'Inter per circa 90 milioni di euro di plusvalenze. Gli approfondimenti riguardano quelle nelle quali i ...