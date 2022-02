Piste ciclabili, ecco la mappa interattiva e gratuita per evitare traffico, marciapiedi stretti, buche (e stress) (Di martedì 8 febbraio 2022) La vita dei ciclisti, in Italia e non solo, non è sempre delle più facili. Tra poche Piste ciclabili, marciapiedi stretti da condividere con i pedoni, buche, radici di alberi, e percorsi che spesso finiscono in strade affollate di auto, la giornata di chi sceglie la bicicletta per spostarsi può trasformarsi in una vera è propria gara di abilità dove l’incidente, anche grave, è dietro l’angolo. Per far fronte a questo problema, Maurizio Napolitano, Head of Unit of Digital Commons Lab della Fondazione Bruno Kessler e Matteo Fortini, esperto di tecnologie open source, hanno unito le forze per realizzare una mappa interattiva, disponibile gratuitamente online, che promette di ridurre drasticamente lo stress dei ciclisti italiani. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) La vita dei ciclisti, in Italia e non solo, non è sempre delle più facili. Tra pocheda condividere con i pedoni,, radici di alberi, e percorsi che spesso finiscono in strade affollate di auto, la giornata di chi sceglie la bicicletta per spostarsi può trasformarsi in una vera è propria gara di abilità dove l’incidente, anche grave, è dietro l’angolo. Per far fronte a questo problema, Maurizio Napolitano, Head of Unit of Digital Commons Lab della Fondazione Bruno Kessler e Matteo Fortini, esperto di tecnologie open source, hanno unito le forze per realizzare una, disponibilemente online, che promette di ridurre drasticamente lodei ciclisti italiani. La ...

Advertising

GIULIOSALA : RT @benzinazero: Le piste ciclabili fatte bene fanno aumentare il valore degli immobili nelle loro vicinanze [TerritorioItalia] https://t.c… - NP22155065 : Bella Ferrara. Ci sono stata tanti anni fa, praticamente di passaggio. Ricordo una piazza centrale e piste ciclabi… - mautortorella : Restano le immarcescibili piste ciclabili del caxxo - 2fastDanny : @ComuneMI In compenso si spendono milioni in accoglienza e piste ciclabili - capreoli94 : @ImWOAD La gente che si sposta in bici è mooolto più disciplinata di quei pazzi che lo fanno per sport. Per loro no… -