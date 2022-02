Pioli: «Lazio ha attacco formidabile, vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia» (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match con la Lazio Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a SportMediaset alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio. DERBY – «Resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante, ma il cammino è lunghissimo. Siamo allo stesso livello dell’anno scorso ci sarà tanta strada da fare. Ora conto solo la partita di domani, in una competizione in cui vogliamo provare ad arrivare fino in fondo.» Coppa Italia – «La Lazio domani sarà un ostacolo difficile. Sono una squadra che sta bene, ha vinto una grande partita a Firenze ed ha un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefanoha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di SportMediasetvigilia del match con laStefano, tecnico del Milan, ha parlato a SportMediasetvigilia del match dicon la. DERBY – «Resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante, ma il cammino è lunghissimo. Siamo allo stesso livello dell’anno scorso ci sarà tanta strada da fare. Ora conto solo la partita di domani, in una competizione in cuiprovare adfino in.»– «Ladomani sarà un ostacolo difficile. Sono una squadra che sta bene, ha vinto una grande partita a Firenze ed ha un ...

