Piel: cercasi re per governare l'isola… e anche il Pub (Di martedì 8 febbraio 2022) L'annuncio è ufficiale. L'isola di Piel, nel Regno Unito, a qualche centinaio di metri delle coste della Cumbria meridionale, è alla ricerca di un nuovo sovrano. Secondo l'ormai bisecolare tradizione, infatti, al prescelto – o alla prescelta, verrà nominato/a "Re" o "Regina" dell'isola. Pare inoltre che siano già in 190 gli aspiranti a tale titolo, provenienti da tutto il mondo. L'incoronazione del prescelto avverrà versando dell'alcol sulla sua testa. L'annuncio per il nuovo manager è stato pubblicato sui media globali, e le manifestazioni di interesse sono arrivate da ogni parte del mondo, compresa l'Africa. Il re o la regina del pub Oltre alla gestione dell'isola, che ospita il rudere di un antico castello e sei cottage per le vacanze, il futuro 'Re' o la futura 'Regina' dovranno saper amministrare l'unico pub dell'isola – lo Ship Inn. Fondato nel 1836, ...

