“Piango ogni giorno. Mi si vedono le ossa”: la denuncia shock dell’atleta olimpica dal covid hotel (Di martedì 8 febbraio 2022) L’atleta olimpica positiva al covid ha denunciato le assurde condizioni in cui gli organizzatori dei giochi la stanno facendo vivere. In questi giorni si stanno svolgendo le Olimpiadi Invernali a Pechino. Già in queste prime giornate sono giunte soddisfazioni per gli atleti in gara e chiaramente sui media passa soprattutto ciò che avviene durante le competizioni, le prestazioni degli atleti italiani e dei vincitori delle medaglie. Ma se il lato in chiaro della competizione è fatto di grandi prove sportive, felicità, delusioni e riconoscimenti, il lato oscuro dell’organizzazione è decisamente più tetro e oscuro di quanto si possa immaginare. A pagarne le conseguenze in questo momento sono soprattutto quegli atleti che sono risultati positivi al covid e sono stati isolati negli ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 8 febbraio 2022) L’atletapositiva alhato le assurde condizioni in cui gli organizzatori dei giochi la stanno facendo vivere. In questi giorni si stanno svolgendo le Olimpiadi Invernali a Pechino. Già in queste prime giornate sono giunte soddisfazioni per gli atleti in gara e chiaramente sui media passa soprattutto ciò che avviene durante le competizioni, le prestazioni degli atleti italiani e dei vincitori delle medaglie. Ma se il lato in chiaro della competizione è fatto di grandi prove sportive, felicità, delusioni e riconoscimenti, il lato oscuro dell’organizzazione è decisamente più tetro e oscuro di quanto si pimmaginare. A pagarne le conseguenze in questo momento sono soprattutto quegli atleti che sono risultati positivi ale sono stati isolati negli ...

Advertising

M1T4M_ : grazie alla bellissima lingua tedesca piango ogni sera - jesusswatching : perché devo piangere per tutto me lo spiegate? il mio pianto non è più credibile, piango ogni due minuti... - prostitetta : @fbm_charlie io ogni volta mi dico vab non mi metto a riguardarla perché altrimenti piango E INVECE ECCOMI QUI A RI… - Kimalete : Stanotte ho sognato che jimin era in ospedale e tutti gli altri membri gli portavano ogni tipo di regalino per farl… - stardmgvnm : @AleCaruso87 Io ci piango ancora ogni tanto alcjdjdsdj -