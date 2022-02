Pfizer utili e ricavi raddoppiati Nel 2022 attesi altri 32 miliardi dal vaccino Covid e 22 miliardi dalla pillola contro il virus

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il gruppo farmaceutico statunitenseha chiuso il 2021 con profitti per 3,9di dollari (1,6nel 2020) equasia 81,2. Glidel solo quarto trimestre si sono attestati a circa 600 milioni di dollari, al di sotto delle attese degli analisti. Questo spiega il calo del titolo in borsa nel pre mercato. La spinta decisiva dai vaccini antiche hanno garantito incassi per 42,6i 6,5del 2020. Ilè stato sviluppato insieme alla tedesca BioNtech beneficiando anche di sostanziosi aiuti pubblici soprattutto nella fasi ...

Nel corso dell'anno ha ripetutamente rivisto al rialzo le sue stime su ricavi ed utili proprio grazie alla vendita di vaccini.