Pettenà | leghista veneto sul patibolo | “Non ho paura | dopo di me ce ne saranno altri”

(Di martedì 8 febbraio 2022) La serenità è quella dell’uomo sul. “Non temo nulla, sono tranquillo. Il Consiglio federale ha deciso e sono in attesa di notizie”. O di chi sa vedere oltre la sua sventura: “Perdere la tessera della Lega potrebbe mai precludere il mio impegno nel territorio?”. Fulvioè un veterano. Quasi un’istituzione, a Treviso e dintorni: 35 anni di militanza nel Carroccio, presidente del Consiglio di provincia fino al 2011 e fedelissimo di Luca Zaia ben prima dell’ascesa politica del governatore senza rivali. Per Salvini e i vertici però, conta solo che si stia ritagliando spazio come portavoce del malcontentoin. Forse il più accanito di tutti. L’escalation di, in tappe. Luglio 2021, al Gazzettino: “La Lega sulla nostra terra non c’è più. Persa per strada la questione ...