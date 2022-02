Petizione contro lo schwa e l’asterisco | quasi 9mila firme in poche ore Firmatari anche Serianni | Barbero e Cacciari

Advertising

abboapk : Schwa, la petizione contro la «e» capovolta: «Così si azzerano secoli di cultura» - Marisab79879802 : RT @italianavera333: ?????? CHIUDE IL 10 ??????Chiedo cortesemente a TUTTI di attivarsi per firmare la Petizione proposta dalla Dr.ssa Balanzo… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: Intellettuali, linguisti e filosofi come Alessandro Barbero, Massimo Cacciari, Paolo Flores d'Arcais e Claudio Marazzini, p… - MariellaLoi : Ora anche i guru della sinistra si schierano contro lo 'schwa' - - MaxRonchi4 : GIAN ANTONIO STELLA E LA GIUSTA PETIZIONE CONTRO LO 'SCHWA': 'È SU QUESTE COSE CHE SI MISURA IL...' -

Ultime Notizie dalla rete : Petizione contro

Lacoinvolge il mondo accademico dei linguisti e accoglie firme come quelle di Angelo d'Orsi , Edith Bruck , Alessandro Barbero , Massimo Cacciari , Ascanio Celestini , Paolo Flores d'...Vorrei partire proprio dal testo che Massimo Arcangeli, linguista e scrittore, Ordinario di Linguistica italiana dell'Università di Cagliari, accompagna alla discussasu Change.org '...Un percorso ancora lungo, che dimostra però come la formula free-to-play forse funzioni meglio per questo genere di prodotti: nessuno infatti ha ancora intrapreso petizioni o si è lanciato in ...Stavolta la giovane attivista svedese si è schierata contro l'industria mineraria a difesa della comunità ... che ha dato vita a una petizione online per dire "no" alla miniera. Metti mi piace su ...