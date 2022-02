Perquisizione della Guardia di Finanza: la reazione dell’Inter (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, giro di perquisizioni da parte della GdF. Coinvolta l’Inter ed anche altri club di Serie A. Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, stamattina c’è stato un giro di perquisizioni da parte del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza presso gli uffici della Covisoc nella sede della FIGC a Roma. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, giro di perquisizioni da parteGdF. Coinvolta l’Inter ed anche altri club di Serie A. Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, stamattina c’è stato un giro di perquisizioni da parte del nucleo di polizia economico finanziariadipresso gli ufficiCovisoc nella sedeFIGC a Roma. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

enricobattaglia : @Gazzetta_it Ma della perquisizione a casa sfinter non ne parlate!!!! Miserabili spero che chiudiate stanotte - Lodamarco1 : RT @impusino: La perquisizione negli uffici della Covisoc riguarda 62 trasferimenti e non solo movimenti di mercato relativi all'Inter. Qua… - FartFromAmerika : RT @BuffagniRoberto: @boni_castellane E' arrivato il messaggio della perquisizione - impusino : La perquisizione negli uffici della Covisoc riguarda 62 trasferimenti e non solo movimenti di mercato relativi all'… - SpazioInter : Plusvalenze Inter: perquisizione della Guardia di Finanza! - -