Perché la petizione online contro lo schwa non ha alcun senso (Di martedì 8 febbraio 2022) Su change.org negli scorsi giorni è comparsa una petizione online firmata da personaggi del calibro di Alessandro Barbero e Massimo Cacciari che si propone di difendere la lingua italiana. “Lo schwa (?)? No, grazie. Pro lingua nostra” è il titolo e la causa scatenante è stata la pubblicazione di una procedura concorsuale – mostrata come copertina della petizione contro schwa – «per l’abilitazione scientifica nazionale delle funzioni di professor?». Quel simbolo diventato noto per segnare l’evoluzione della lingua verso un neutro che sostituisca il maschile universale – che in questo caso sarebbe stato professori – utilizzato dal Ministero dell’Istruzione ha fatto non è andato giù a molti e la petizione in questione, attualmente, ha raggiunto oltre 8 mila firme. Occorre ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 8 febbraio 2022) Su change.org negli scorsi giorni è comparsa unafirmata da personaggi del calibro di Alessandro Barbero e Massimo Cacciari che si propone di difendere la lingua italiana. “Lo(?)? No, grazie. Pro lingua nostra” è il titolo e la causa scatenante è stata la pubblicazione di una procedura concorsuale – mostrata come copertina della– «per l’abilitazione scientifica nazionale delle funzioni di professor?». Quel simbolo diventato noto per segnare l’evoluzione della lingua verso un neutro che sostituisca il maschile universale – che in questo caso sarebbe stato professori – utilizzato dal Ministero dell’Istruzione ha fatto non è andato giù a molti e lain questione, attualmente, ha raggiunto oltre 8 mila firme. Occorre ...

Advertising

giornalettismo : Al di là della posizione a favore o contro lo #schwa, è fondamentale capire perché una petizione per contrastarne l… - Elbarunetto : RT @Heavenisaplace7: #jerú petizione per far iniziare la puntata due ore prima perché io con questi ritmi non reggo più ???? - 3_carpe : RT @anityavava: Firmate la petizione di @GiulioMarini2 perché vaccinare i guariti è pericoloso e prima o poi lo saremo tutti ... https://t.… - mang0_cheesE : comunque petizione per cambiare il nome reng4 perché ugh penso al cantante non si può - liljoliemusic : @LRDLofficial boh firmiamo una petizione perché io li voglio all’esc -

Ultime Notizie dalla rete : Perché petizione Legambiente presenta Pendolaria 2022 In definitiva, Legambiente chiede di sostenere il rilancio della linea Bologna - Pistoia perché ... Leggi le richieste di Legambiente e firma la petizione . Consulta di Report 2022 integrale e la ...

Roma - Allarme Plastica, WWF: Inquinamento oceani sarà 4 volte maggiore entro 2050 ...della prossima Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente ? UNEA (28 febbraio - 2 marzo) perché ... LA PETIZIONE GLOBALE DEL WWF Cresce la pressione sulla comunità internazionale per un trattato ...

In definitiva, Legambiente chiede di sostenere il rilancio della linea Bologna - Pistoia... Leggi le richieste di Legambiente e firma la. Consulta di Report 2022 integrale e la ......della prossima Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente ? UNEA (28 febbraio - 2 marzo)... LAGLOBALE DEL WWF Cresce la pressione sulla comunità internazionale per un trattato ...