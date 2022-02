Perché Fabio Fazio ha fatto giornalismo intervistando il papa (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è una lettura, molto diffusa, che non condivido. Questa lettura sostiene che Fabio Fazio intervistando papa Francesco non abbia fatto giornalismo, Perché non ha posto domande scomode. Eppure ce ne erano tante di domande scomode che si potevano fare. Su questo credo che convengano tutti, a cominciare dall’intervistato. Non voglio qui parlare delle intenzioni e finalità dell’intervistato, l’ho già fatto in un precedente articolo. Voglio solo dire Perché a mio avviso Fazio ha fatto giornalismo. Con il suo stile e le sue affermazioni Fazio ha rappresentato un’idea di “papa” classica del la Chiesa che fu, quella del Concilio Vaticano I. È il ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è una lettura, molto diffusa, che non condivido. Questa lettura sostiene cheFrancesco non abbianon ha posto domande scomode. Eppure ce ne erano tante di domande scomode che si potevano fare. Su questo credo che convengano tutti, a cominciare dall’intervistato. Non voglio qui parlare delle intenzioni e finalità dell’intervistato, l’ho giàin un precedente articolo. Voglio solo direa mio avvisoha. Con il suo stile e le sue affermazioniha rappresentato un’idea di “” classica del la Chiesa che fu, quella del Concilio Vaticano I. È il ...

